Göztepe, Guilherme ile Sözleşme İmzaladı

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni transferi Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yla 1 yılı kulüp opsiyonlu 4.5+1 yıllığına resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde 20 yaşındaki yıldız adayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ivan Mance, "Fikrimizi ve stratejimizi zaten biliyorsunuz. Genç oyunculara yatırım yapmayı önemsiyoruz. Guilherme Luiz'i, Stanimir Stoilov'un teknik ekibi altında birçok özelliğini geliştirebilecek potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyoruz. Bu transferi tamamlamaktan ve onu kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.