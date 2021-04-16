Göztepe ile Galatasaray 58. randevuda - Son Dakika

Göztepe ile Galatasaray 58. randevuda

16.04.2021 11:03
Göztepe ile Galatasaray 58. randevuda, System.String[]

Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın 58. kez karşı karşıya gelecek.

Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın 58. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan maçlarda Galatasaray'ın 32-12 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 62 puanla 3. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi ile topladığı 46 puanla 10. sırada yer alıyor.

58. randevu

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 57 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 87 golüne Göztepe 40 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmıştı.

41 yıldır berabere kalmıyorlar

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Göztepe ile Galatasaray son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Son 6 maçta 1 galibiyet

Galatasaray Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra oynadığı 6 karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 1 galibiyet elde ederken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. 2 maçta ise berabere kaldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar hiç berabere kalmazken, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Cimbom bu mücadelelerde 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan dış sahada son olarak Hatayspor ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 yenilgi ile ayrılmıştı.

Terim ve Davala'nın cezaları bitti

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra 2'şer maç men cezası almıştı. Terim ve Davala, Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında cezalarını tamamladı.

Göztepe maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ryan Babel ile Ryan Donk cezalı

Galatasaray'da iki futbolcunun cezaları bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart gören Ryan Donk ile aynı müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ryan Babel Göztepe karşısında görev alamayacak.

Galatasaray'da Radamel Falcao, Martin Linnes ve DeAndre Yedlin sakatlığından, Mustafa Muhammed de korona virüs testi pozitif çıktığından dolayı kadroda olamayacak.

Teknik adamların rekabeti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim sarı-kırmızılıların, Karaman ise Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı. Geride kalan müsabakalarda Ünal Karaman'ın takımları 2 kez sahadan galip ayrılırken, Terim'li Galatasaray da 1 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. - İSTANBUL

Göztepe ile Galatasaray 58. randevuda
Göztepe ile Galatasaray 58. randevuda
Göztepe ile Galatasaray 58. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, İstanbul, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe ile Galatasaray 58. randevuda - Son Dakika Spor


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