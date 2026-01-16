Gram Altın Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Gram Altın Güne Yükselişle Başladı

16.01.2026 10:32
Altının gramı 6,408 lira seviyesinde işlem görüyor. ABD ekonomik verileri altın fiyatlarını etkiliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 408 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 392 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 6 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 652 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 446 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yatay seyrederken, 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin İran'a yönelik yakın zamanda bir askeri müdahale etmeyeceğine yönelik haber akışı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde acele etmeyeceğine yönelik öngörüler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed üyelerinin enflasyonist baskıların hala sürdüğüne işaret etmesi ve açıklanan makroekonomik verilerle Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimi yapmayacağı öngörülüyor.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon baskılarının hala belirgin olduğuna işaret ederek, para politikasını ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı tutmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Schmid, faiz indirimlerinin enflasyon üzerinde daha uzun süreli etkileri olabileceğinden endişe duyduğunu kaydetti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine ulaşmak için politikayı dikkatli bir şekilde ayarlamaları gerektiğini vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken, iş gücü piyasasının istikrar sinyalleri verdiğini söyledi.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ocak ile biten haftada 198 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu ortaya koymasıyla dolar endeksinde görülen yükseliş eğilimi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram Altın Güne Yükselişle Başladı
