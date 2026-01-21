Grand Kartal Otel Yangını'nın Yıl Dönümünde Açıklama

Bolu'da geçtiğimiz yıl Grand Kartal Otel'de çıkan 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının birinci yıl dönümünde sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaptı. Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Bu felaket sıradan bir kaza olarak nitelendirilemez, ihmalin, eksikliğin ve denetimsizliğin sonucudur" dedi.

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasının üzerinden bir yıl geçti. 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın yıl dönümünde Bolu-Düzce Tabip Odası, Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu ve Bolu Barosu üyeleri bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması düzenledi. Grup adına açıklamayı Bolu Baro Başkanı Sinan Barut okudu.

"Acımız dinmemiş, öfkemiz azalmamıştır"

Acıların dinmediğini ifade eden Baro Başkanı Sinan Barut, "Unutmadık. Bugün burada 21 Ocak 2025 tarihinde Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de meydana gelen ve çoğu çocuk 78 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan felaketin 1. yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aradan geçen bir yıla rağmen acımız dinmemiş, öfkemiz azalmamıştır" dedi.

"İhmalin, eksikliğin, denetimsizliğin sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz"

Yangının eksiklik, ihmal ve denetimsizlik sonucu meydana geldiğinin altını çizen Başkan Barut, "Bizler, hukukun üstünlüğünü savunan, yaşam hakkını temel alan, bilimin ve tekniğin rehberliğini esas kabul eden ve kamu yararını her türlü ekonomik ve idari çıkar üzerinde gören meslek örgütleri olarak bu felaketin sıradan bir kaza olarak nitelendirilmeyeceğini, ihmalin, eksikliğin, denetimsizliğin sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yaşam hakkı anayasa ile güvence altına alınmış en temel insan hakkıdır. Devletin kamu gücünü kullanan tüm idari yapıların birincil görevi bu hakkı korumak ve ihlal edilmesini önlemektir. Bu sorumluluk yalnızca olay sonrasında yürütülen soruşturma ve yargılamalarla değil, olay gerçekleşmeden önce alınması gereken önleyici tedbirlerle anlam kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Tüm kamuoyunun bildiği üzere felakete dönüşmeden önlenebilir bir olaydır"

Yangının çıkmadan önce önlenebileceğine dikkati çeken Başkan Barut, "Grand Kartal Otel yangını tüm kamuoyunun bildiği üzere felakete dönüşmeden önlenebilir bir olaydır. Bu yönüyle hukuki sorumluluk yalnızca yangına çıktığı ana değil. Yapı ruhsatı, kullanım izinleri, periyodik denetimler, yangın güvenliği raporları, acil durum planları ve bunların uygulanıp uygulanmadığına uzanan geniş bir süreci kapsamaktadır" diye konuştu. - BOLU