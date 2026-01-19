Grönland Başbakanı\'ndan Birlik Mesajı

GRÖNLAND Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, "Diyalog, saygı ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızda kararlı duruyoruz" dedi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka ve Grönland'da hafta sonu düzenlenen gösterilere katılımın yoğun olduğunu belirterek, Grönland'a destek için düzenlenen bu gösterilerin birlik mesajı verdiğini aktardı. Nielsen, "ABD'den gelen son açıklamalar, gümrük vergisi tehditleri de dahil olmak üzere, Grönland'ın kendi kararlarını alma hakkına sahip demokratik bir toplum olduğuna dair çizgimizi değiştirmiyor. Diyalog, saygı ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızda kararlı duruyoruz" ifadelerini kullandı.