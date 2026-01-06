Trump\'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" demişti. Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün batının daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" savunmuştu.

İLK AÇIKLAMASINDA REST ÇEKMİŞTİ

Trum'ın bu sözlerinin ardından Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen,"Ülkemiz satılık değildir ve geleceğimiz sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemez" diye konuşmuş, "panik ve endişeye gerek olmadığını" aktarmıştı.

Jens-Frederik Nielsen

GERİ ADIM ATTI

Bu açıklamadan saatler sonra Nuuk'ta basın toplantısı düzenleyen Nielsen, özel bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Son gelişmeler ışığında halkın endişelenmesi anlaşılabilir bir durum fakat buna gerek yok. Grönland, 'doğru kanallar' aracılığıyla ABD ile diyaloğu sürdürme arayışında. ABD ile uzun yıllardır devam eden güven ve iş birliğini sürdürme amacındayız" ifadelerini kullandı.

Hem toplum olarak hem de müttefiklerle birlik içinde hareket etmeleri gerektiğini belirten Nielsen, NATO ile iş birliğini de genişletmek istediklerini bildirdi.