Üye Girişi
Grönland'dan Acil Durum Hazırlığı Tavsiyesi

22.01.2026 10:07
Grönland hükümeti, halkın 5 günlük temel ihtiyaç malzemesi stoklamasını önerdi.

OSLO, 22 Ocak (Xinhua) -- Grönland hükümeti yayımladığı acil durum hazırlık broşüründe halka olası krizlere hazırlık amacıyla evlerinde içme suyu, gıda ve hijyen ürünleri de dahil olmak üzere en az beş gün yetecek temel ihtiyaç malzemesi stoklamaları tavsiyesinde bulundu.

Grönland Balıkçılık, Avcılık, Tarım ve Kendi Kendine Yeterlilik Bakanı Peter Borg çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, yayımlanan broşürde tüm vatandaşlara, kişi başına günlük üç litre su ve gıda ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç maddelerinden oluşan beş günlük stok yapmalarının tavsiye edildiğini söyledi.

Broşürde insanlara yanlarında "av silahları, mühimmat ve balıkçılık ekipmanları" bulundurmaları da öneriliyor. Borg söz konusu önerilerin halk arasında "güvensizlik yaratmak" değil, "halkın güvenliğini artırmak" amacıyla yapıldığını ifade etti.

Grönland çevresindeki jeopolitik gerilim son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişimlerini yineleyip, bölgeyi kontrol etme hedefine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesinden gelecek mallara gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasıyla tırmanmıştı.

Avrupa Birliği Parlamentosu da çarşamba günü sabah saatlerinde aldığı kararla Temmuz 2025'te varılan AB-ABD ticaret anlaşmasının onayını askıya aldı.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Grönland, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel

