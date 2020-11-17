GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

17.11.2020 17:29
GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) kasım ayı meclis toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katılımları ile Adil Sani Konukoğlu başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) kasım ayı meclis toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katılımları ile Adil Sani Konukoğlu başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündemi, Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdam rakamları ile salgının iş ve sosyal yaşama etkileri konuşuldu.

"Gaziantep insanlara iş, AŞ olmaya devam ediyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'in üretim ve ihracattaki başarısının ortada olduğuna vurgu yaparak, "Sanayicilerimizin şartlar ne olursa olsun çabası, didinmesi, direnci takdire şayandır. Savaş da olsa, salgın da olsa koşturmaya devam ediyoruz. Dünyada bunalımlar, buhranlar da olsa bu şehrin sanayicisi çalışıyor, yeni bir şey icat ediyor ve var olan icadın üzerine yenisini ekliyor. Bu mücadele tüm dünyaya örnek bir mücadeledir. Gaziantep'in insanlara iş, AŞ olmaya devam ediyor. Şehrimizden dünyanın her bölgesine, sağlık, gıda, tekstil gibi çok sayıda sektörde ürün gönderiyoruz. Biz üreten bir şehiriz ve üretmeye de devam edeceğiz. Bu noktada bütün sanayicilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Konukoğlu konuşmasının son bölümünde, salgın vakalarında yayılımın arttığına dikkati çekerek, herkesi tedbirli olamaya ve kurallara uymaya davet etti.

Kentin ekonomik verileri hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, konuşmasında kalifiye eleman ihtiyacı ve meslek liselerinin önemine işaret etti.

"Gaziantep ihracat yapan ilk 10 il arasında 5'inci"

Mesleki eğitim konusundaki çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür eden Adnan Ünverdi, "Biz bu eksikliği gördüğümüz için 2017 yılında Adil Sani Konukoğlu başkanımızın döneminde GSO Mesleki Eğitim Merkezi Projesi'ni hayata geçirdik. Meslek lisesi algısını değiştirmek için çalışmalar yapmaya gayret ettik. Ardından bunun en güzel örneklerinden olan Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projemiz (GASİMEP) ile gençlerimizi okurken meslek sahibi yapmaya başladık. Bugün de devletimizin de hayata geçirdiği projelerle meslek liselerine olan algıyı değiştirmek ve ilgiyi artırmak için hepimiz elimizden geleni yapmak zorundayız. Sonuçta gençlerimizi meslek sahibi yapmak kentimiz, ülkemiz ve insanımız için büyük bir kazanımdır. Gaziantep'ten yıllara göre yapılan ortalama ihracat geçen yılın Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 2,4 oranında artış gösterdi. Kentimiz ihracatta Ekim ayında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında 5'nci sırada yer aldı. Toplam sanayi elektrik tüketimi 2020 yılında 2019 yılı Ocak- Eylül dönemine göre yüzde 1,7 oranında, OSB elektrik tüketimi 2019 yılı Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 3,3, doğalgaz tüketimi ise 2019 yılı Ekim ayına göre yüzde 29,8 artmıştır" diye konuştu. - GAZİANTEP

GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası, Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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