GTO'da Etiyopya Pazarı masaya yatırıldı - Son Dakika

GTO'da Etiyopya Pazarı masaya yatırıldı

Gaziantep Ticaret Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi tarafından organize edilen ve ilk serisinde Balkan ülkelerinin konu edildiği online toplantıların ikinci serisi olan "Hedef Pazar: Afrika", Etiyopya ile başladı.

GTO'da Etiyopya Pazarı masaya yatırıldı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi tarafından organize edilen ve ilk serisinde Balkan ülkelerinin konu edildiği online toplantıların ikinci serisi olan "Hedef Pazar: Afrika", Etiyopya ile başladı.

Etiyopya ile olan ticari ilişkilerin ve yatırım fırsatlarının ele alındığı toplantıya TC Etiyopya Büyükelçisi Yaprak Alp, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Etiyopya Gondar Belediye Başkanı Mastewal Seyoum, T.C. Addis Ababa Ticaret Müşaviri Sedat Erdoğdu, Etiyopya Dışişleri Bakanlığı İş Diplomasi Genel Müdürü Dawit Afework ile Amhara ve Gondar Yatırım ajanslarının başkanları katıldı.

"Ticaret erbabının gücü, Ticaret Bakanlığımızın gücü ile doğru orantılıdır"

Online toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ve Ticaret Bakanlığına bu toplantıların organizasyonunda verdikleri destek sebebiyle teşekkür eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ticaret erbabının gücünün Ticaret Bakanlığının gücüyle doğru orantılı olduğunu ve Bakanlığın önemli işlere imza attığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu arada dikkatimi çeken, memnuniyet duyduğum ve daha önce de gururla dile getirdiğim bir noktayı da belirtmek istiyorum. İçeride ve dışarıda ticaretimize kadın eli değmiş. Bunu neden söylüyorum, Gaziantep Ticaret Odası olarak ihracat pazarlarını tanımak, yeni keşifler yapabilmek için bugün Etiyopya ile başlayan online toplantı serimizi, geçtiğimiz haftalarda Hedef Pazar: Balkanlar olarak gerçekleştirdik. Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan Büyükelçiliklerimizin iş birliğiyle toplantılar yaptık. Bu ülkelerdeki Ticaret Müşavirlerimizin hepsi kadın. Yine Romanya ve Bulgaristan Büyükelçilerimiz kadın. ve bugün aramızda olan, ülkemizin Etiyopya'daki temsilcisi Yaprak Hanım. İçerde Ticaret Bakanımız Ruhsar Hanım Artık sırtımız yere gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gurur duyacağı bir tablo bu."

"Etiyopya'yı keşfetmek istiyoruz"

Etiyopyalı yetkililerin toplantıya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, "Bu ilgiden de anlıyoruz ki Etiyopya biz Gaziantepliler için doğru bir ülke. Özellikle Amhara bölgesi ve Gondar şehrinin de yatırım anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle de Etiyopya'yı keşfetmek istiyoruz" dedi. Konuşmasında Gaziantep'in Etiyopya ile olan ticari ilişkilerine dair rakamları da paylaşan Başkan Tuncay Yıldırım şunları söyledi:

"Gaziantepliler olarak 2019 yılında Etiyopya ile 15,6 milyon dolarlık ticaret yapmışız. Bunun 14 milyonu ihracat. Ne sattık derseniz hububat, bakliyat ilk sırada. Ardından halı ve tekstil ürünleri geliyor. Yalnız dikkatimi çeken son 3 yıldır Etiyopya-Gaziantep ticaret hacmi aşağı yönlü bir seyir almış. Ben Etiyopya'nın ekonomik görünümüne baktığımda aslında oldukça niş bir ülke olduğunu, büyük potansiyel barındırdığını görüyorum."

"Afrika'nın Başkenti Etiyopya'dır"

Başkan Yıldırım ardından konuşan ve Etiyopya hakkında katılımcıları bilgilendiren T.C Etiyopya Büyükelçisi Yaprak Alp, eşinin de Gaziantepli olduğunu ve şehri oldukça yakından tanıdığını belirterek "Gaziantepliler olarak sizlerle bu ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gaziantep'in büyük bir avantajı var Etiyopya'ya gelmek için. Üretkenliğiniz, çalışkanlığınız, azminiz, tarihiniz, çeşitli kültürlerle iç içe olmanız Neden Etiyopya? Bu sorudan başlamak çok mantıklı. Öncelikle Afrika'nın Başkenti Etiyopya'dır. Afrika'ya açılan kapı, en çok yabancı diplomatın yer aldığı ülke burası. Ulaşım çok kolay. Havaalanı bugüne kadar her koşulda işlemeye devam etti" ifadelerini kullandı.

"Türk malı çok kaliteli bilinir ve diğer ürünlerden pahalı da olsa tercih edilir"

Türklerin yüzyıllardır bu topraklarda varlık gösterdiğini vurgulayan Alp, konuşmasında şunları söyledi:

"Burada çok iyi tanınıyoruz. 1926'dan beri Etiyopya'da Büyükelçiliğimiz var. En çok yatırım yaptığımız ülkelerden biri Etiyopya. 2,5 milyar dolarlık yatırım ve 200 şirketle 30 bin çalışan istihdam ediyor Türk yatırımcılarımız. Burada gerçekten çok iyi bir imajımız var. Türk malı çok kaliteli bilinir ve diğer ürünlerden pahalı da olsa tercih edilir. Büyük bir sevgi ortamı var biz Türklere karşı. Bunların yanı sıra iş ortamının iyileştirilmesi adına da önemli adımlar atılıyor burada. Daha fazla Türk yatırımcı görmek için oldukça hevesliler ve bu anlamda biz Türklere ayrıcalıklı bir bakış açıları var. En hızlı büyüyen ekonomilerden biri olarak sunduğu büyük potansiyelden yararlanmamız gerekiyor."

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı İş Diplomasi Genel Müdürü Dawit Afework aracılığıyla online toplantıya bir mesaj gönderen Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew de Türkiye ile kardeşlik bağları olduğunu, Türk iş adamlarıyla çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak önümüzdeki dönemde Gaziantep ile olan mevcut ticaret hacmini geliştirmek ve ticari adımları kolaylaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantının ilerleyen bölümünde sunum gerçekleştiren T.C Addis Ababa Ticaret Müşaviri Sedat Erdoğdu Etiyopya pazarına ilişkin önemli bilgileri ve burada sunulan fırsatları paylaştı.

"Hedef Pazar: Afrika" online toplantı serisi 23 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te Fas/Kazablanka Ticaret Başmüşaviri Mehmet Elbir'in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı ile devam edecek. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Etiyopya, Ticaret, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTO'da Etiyopya Pazarı masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi

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