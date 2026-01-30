Guardiola'dan Filistin'e Destek - Son Dakika
Guardiola'dan Filistin'e Destek

30.01.2026 11:21
Pep Guardiola, yardım etkinliğinde Filistin için destek vererek, insanların acılarına dikkat çekti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı yardım etkinliğinde Filistin'e destek verdi.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve 30'dan fazla sanatçının destek verdiği etkinliğe katılan Guardiola, kefiye takarak sahneye çıktı.

"İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlayan 55 yaşındaki Guardiola, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık." ifadelerini kullandı.

Guardiola, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı daha önce de Filsitin'e destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

