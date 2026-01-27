Guardiola: Galatasaray'ı Yenmek İçin Mücadele Edeceğiz - Son Dakika
Guardiola: Galatasaray'ı Yenmek İçin Mücadele Edeceğiz

27.01.2026 17:31
Pep Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçında zafer için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın sahalarında Galatasaray ile yapacakları maçı kazanmak için çok fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi.

İspanyol teknik adam, yarın Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka ile ilgili City Futbol Akademi'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına Belçikalı futbolcu Jeremy Doku da katıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 puanları bulunduğu ve ilk 8'e girebilmek için kazanmak zorunda olduklarını aktaran Guardiola, "Daha fazla puanımız olsun isterdim ama bu puanı hak ediyoruz. Hangi pozisyonda bitireceğimize bakacağız." dedi.

Galibiyet için mücadele edeceklerini aktaran 55 yaşındaki teknik direktör, "Galatasaray'a karşı yarın kazanmak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki maçlarını izledim. Hepsi özel oyuncular. Müthiş bir çaba sarf etmemiz gerekecek. Elimizden geleni yapmamız lazım. Eksiklerimiz var." diye konuştu.

Pep Guardiola, sarı-kırmızılı formayı terleten eski oyuncuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile ilgili soru üzerine, "İkisi de çok minnettarım. Harika insanlar. Yarın onları tekrar göreceğim için memnunum." ifadelerini kullandı.

İlkay ile ilgili övgü dolu sözler sarf eden Guardiola, "Benzersiz katkıları oldu. Özel bir oyuncudur. Karakter olarak iyidir. Çok büyük bir futbolcu." şeklinde görüş belirtti.

Guardiola, son dönemde gol atmada sıkıntı yaşayan Erling Haaland'daki sorunun ne olduğunun sorulması üzerine, "Daha iyi oynamalı. Gol atması için pozisyona girmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'deki atmosferin inanılmaz olduğunu söylediler"

Guardiola, statlarda oluşan taraftar atmosferiyle ilgili iyi şeyler duyduğunu aktararak, Türkiye'de deplasman takımı olarak maça çıkmak istediğini söyledi.

İspanyol teknik direktör, bir İngiliz basın mensubunun, "Herkes Galatasaray stadında oluşan göz korkutucu atmosferden bahsediyor. Siz de burayı göz korkutucu bir ortam haline getirecek misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile Türkiye takımlarıyla deplasmanda oynamadım. Bunu yaşamak isterim. Yarın büyük bir gece olacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa'da mücadele eden önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum. Türkiye'deki atmosferin inanılmaz olduğunu söylediler. Her ülkenin kültürü ayrıdır. Yarın stada gelecek taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Onlara saygımız çok." yanıtını verdi.

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri"

Pep Guardiola, sarı-kırmızılı kulübün Türk futbolunun en büyüklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın deneyimli oyunculardan oluştuğunu vurgulayan Guardiola, "Kaliteleri çok iyi oyuncular var. Hızlılar, gol atıyorlar. Sane, çok hızlı bir oyuncu. Sadece o değil. İlkay, Torreira, Lemina çok deneyimli. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. İyi oyuncular alıyorlar." ifadelerini kullandı.

İlkay ve Sane'nin Guardiola'nın taktiğini teknik direktör Okan Buruk'a söyleyip söylemeyeceğinin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Bunu yapmaları lazım. Ben yapardım. Burada bir casus yoksa hangi oyuncuların oynayacağını, nasıl hücum edeceğimizi bilemezler. İlkay ile yüzlerce görüştüm. Burada taktik önemli. Ben de Galatasaraylı eski oyunculara, 'Okan Buruk'un zihin hali nasıl, içeride oynadığı gibi dışarıda da oynar mı?' diye sorarım." açıklamasını yaptı.

Doku: "Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz"

Manchester City'nin Belçikalı kanat oyuncusu Doku ise ilk 8'e kalmaları için önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Play-off'ta oynamamanın takım için iyi olacağından bahseden Doku, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de bitirmek çok önemli. İlk 8'de olursanız doğal olarak 2 ekstra maç oynamıyorsunuz. Şu anda oynadığımız maç sayısı düşünüldüğünde 2 maç daha az oynamak bizim için iyi olurdu. Bu yüzden Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yaparak bizi nereye götüreceğine bakacağız." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniye geçen hafta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapılan müsabakada forma giyemeyen Doku, sakatlığını atlattığını ve Galatasaray müsabakasına hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Pep Guardiola, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Guardiola: Galatasaray'ı Yenmek İçin Mücadele Edeceğiz
