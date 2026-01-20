GÜÇ Programı ile Gençlerin İstihdamı Desteklenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

GÜÇ Programı ile Gençlerin İstihdamı Desteklenecek

GÜÇ Programı ile Gençlerin İstihdamı Desteklenecek
20.01.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma Bakanlığı'nın GÜÇ Programı ile 3 yılda 3 milyon gencin istihdamı hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, gençleri üretimin merkezine almayı hedefleyen "GÜÇ-Gençliğin Üretim Çağı" Programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Erzurum İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, İş ve Meslek Danışmanları Muammer Yerlikaya ve Ali Haydar Kolik, TOBB Erzurum KGK Başkanı M. Kübra Alioğulları, ETSO Meclis Üyesi ve TOBB GGK Erzurum Başkanı İsmail Suci, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Çetinkaya ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin en büyük gücünün genç nüfusu olduğu vurgulanarak bu potansiyelin istihdama kazandırılmasının önemi ifade edildi. Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ Programı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları, becerilerinin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve nitelikli istihdama yönelmeleri hedefleniyor.

1 milyon üniversite öğrencisine ulaşılması hedefleniyor

Program kapsamında: 3 yılda mevcut kapasiteye ilave 800 bin genç stajla iş hayatına hazırlanacak. Staj desteği için 26,2 milyar TL kaynak ayrıldı. "Geleceğim Meslekte" Programı ile her yıl 250 bin, 3 yılda 750 bin öğrenciye ulaşılacak. "İşe İlk Adım" Programı kapsamında 2028'e kadar 215,8 milyar TL kaynakla 750 bin genç desteklenecek. NEET İşgücü Uyum Programı (NIUP) ile 450 bin genç eğitim ve istihdamla yeniden buluşturulacak. İŞKUR Gençlik Programı ile 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşılması hedefleniyor. Toplamda 3 milyon genç için 445,1 milyar TL kaynak ayrıldı. Öğrenciler haftada 1-3 gün esnek çalışma modeliyle yaklaşık 30 farklı alanda deneyim kazanacak, gelir elde ederken iş disiplini ve mesleki tecrübe edinecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GÜÇ Programı ile Gençlerin İstihdamı Desteklenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:06:50. #7.11#
SON DAKİKA: GÜÇ Programı ile Gençlerin İstihdamı Desteklenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.