Güdül'den kitap kampanyasına destek - Son Dakika
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Güdül'den kitap kampanyasına destek

14.03.2022 19:06
Güdül'den kitap kampanyasına destek

Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında ilçe genelinde kısa süre içinde bin 500 kitap toplandı.

Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında ilçe genelinde kısa süre içinde bin 500 kitap toplandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlattıkları kitap kampanyasına muhtarların ve öğrenci velilerinin desteklerinin olduğunu söyledi.

Toplanan kitaplarla okullarda kütüpneler kuracakların belirten Aslan, "Kitap bağışında bulunan duyarlı muhtarlarımız, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Öğrencilerimize en güzel eğitimi vermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Güdül İmam Hatip Ortaokulu'nda başlayan "Sanal Seyahat" etkinliklerine değinen Aslan, öğrencilerin sanal gerçeklik gözlüğü ile seyahatler yaptıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Sanal gezilerde öğrencilerin merak ettiği liseler başta olmak üzere imam hatip liseleri, fen liseleri, mesleki teknik ve eğitim liseleri ve güzel sanat liseleri bu seyahatin ilk uğrak mekanları oldu. Gösterim esnasında öğrencilerin ilgisi hayli yoğundu. İlerleyen günlerde ülkemizdeki müzeleri, illerimizin tarihi mekanları ve sonrasında dünya turları ile bu tip seyahatlere devam edilecek."

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Güdül, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül'den kitap kampanyasına destek - Son Dakika


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