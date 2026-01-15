Gül, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Gül, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

15.01.2026 17:16
Abdulhamit Gül, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları seçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gül, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçen Gül, "Portre" kategorisinde oyunu Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafından yana kullandı.

Gül, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafını oylayan Gül, "Günlük Hayat" kategorisinde seçimini Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karesinden yana yaptı.

Gül, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA muhabirlerini ve foto muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın dünyanın her yerinden farklı kareler yakalamasının, Türkiye adına gurur verici olduğunu vurgulayan Abdulhamit Gül, fotoğrafların dünyanın ve hayatın içerisinden önemli anları yansıttığını dile getirdi.

Fotoğraflara oy verirken zorlandığını belirten Gül, "Hayatın içerisindeki her şey oylamada yer almış. Yeni bir yıla girdik, umuyorum ve diliyorum ki Anadolu Ajansı'mız, bu sene insana, hayata, insanlık ailesine dair güzel kareler yakalar. İnsanlığın huzuru, barışı, beraberliği, dünyanın kardeşliği, adil dünya için fotoğraflar çekilir. Gazze'nin özgür olduğu kareleri yakalayacağımız dönem olur. Çocukların, mazlumların güldüğü dünya olur. 2026'nın, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin daha güçlü olduğu bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Politika Gül, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

