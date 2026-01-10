Güler ve Ebu Kasra'dan Telefon Görüşmesi

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. MSB'den edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesine Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
