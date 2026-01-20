Güler ve Hegseth'ten Suriye Üzerine Görüşme

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları değerlendirildi.

