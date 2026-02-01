Gulfood 2026: Kuru Meyve İhracatında Kaynak - Son Dakika
Ekonomi

Gulfood 2026: Kuru Meyve İhracatında Kaynak

01.02.2026 17:17
GAİB, Dubai'deki Gulfood 2026'da kuru meyve ihracatında büyük ilgi gördü, 90 ülkeye umut verici bağlantılar kuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Dünya Ticaret Merkezi ve Dubai Fuar Merkezi'nde düzenlenen dünyanın en büyük gıda ve tarım fuarı Gulfood'u kuru meyve ihracatçıları verimli geçirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, 26-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Gulfood 2026'da sektör temsilcileri birçok ülkeden alıcılarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, fuara yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, özellikle Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve ABD'den gelen alım heyetlerinin dikkat çektiğini söyledi.

Çıkmaz, 2025 yılında bölgeden 90 ülkeye 316 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldığını hatırlatarak, Gulfood 2026'nın yeni yıl için umut verici olduğunu ifade etti.

Yağışların üretimi artıracağına inandıklarını vurgulayan Çıkmaz, Türk kuru meyvelerinin dünya pazarlarında daha yüksek katma değerle yer alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Dubai, Son Dakika

