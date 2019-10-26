"Gümüş Gezginler" ile turist çekecekler

Trabzon Üniversitesince "üçüncü yaş turizmi"nin geliştirilmesi amacıyla proje hazırlandı.

Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Doç. Dr. Melike Kurtaran Çelik ve Öğretim Görevlisi Fegan Mutlu'nun koordinatörlüğünü yaptığı çalışmalar sonucu, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Avusturya ve Letonya'nın da ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli "Gümüş Gezginler Projesi" hayata geçirilecek.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, AB Başkanlığı'na 2019 yılı teklif çağrısı dönemi "Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklar" faaliyetleri kapsamında sunulan 233 proje başvurusu arasından en başarılı çalışma seçildiğini söyledi.

Çelik, turizm alanında fırsatları değerlendirmek amacıyla projeyi hazırladıklarını ifade ederek, "Bölgemizdeki turizm işletmelerine bu fırsatları yansıtmak, güçlendirmek ve özellikle de bu alandaki istihdama katkı sağlamak için 'neler yapabiliriz?' diye düşündük. Özellikle son yıllardaki yapılan araştırmalara baktığımızda Türkiye'nin genç nüfusuyla ön plana çıktığını ancak son 10 yılda ülkemizin en hızlı yaşlanan 10 ülke arasında yer aldığını gördük." dedi.

Bu durumu avantaja dönüştürmek amacıyla projeyi hazırladıklarını anlatan Çelik, "Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinde, dünya nüfusunun değişmesine paralel olarak üçüncü yaş grubuna uygun tanıtım ve reklamlara ağırlık verilmesi, Türkiye'nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürüyle 'üçüncü yaş turizm cenneti' olması hedeflenmektedir. Biz de bu konuda katkı sağlayacak çözümler bulabilmek amacıyla projemizi gerçekleştirmek istedik." diye konuştu.

Projede 5 ülke 150 bin avro bütçeyle çalışacak

Çelik, proje kapsamında 50 yaş üzeri turistleri Doğu Karadeniz'e çekmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alanda kırsal turizm işletmelerini de desteklemek istiyoruz. O nedenle uluslararası bir proje olmasını istedik. Özellikle üçüncü yaş turizmiyle ilgili ihtiyaç ve uygulamalara örnek olabilecek ülkeleri seçmeye çalıştık. Bizimle benzer durumlara sahip olan Avrupa ülkelerinden özellikle İtalya, İspanya, Avusturya ve Letonya bu konuda kendi turizmlerini geliştirerek, hem uygulamalarıyla bizlere örnek olabilecek hem de projemize ortak olabilecek ülkeler olarak gördük. Onlarla iş birliğini gerçekleştirdik ve onlardan da destek aldık. Trabzon'da hizmet veren bir otelimiz de projemizin ulusal ortağı olarak bizlere destek verdi. Türkiye ile birlikte toplamda 5 ülke 150 bin avro bütçeyle projemi hazırladık."

Trabzon'un özellikle Körfez ülkelerinden turist çeken bir şehir olduğunu göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Çelik, bölgeye diğer ülkelerden de turist çekmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Çelik, geçen yıl kurulan Trabzon Üniversitesinin AB desteği alan ilk projesi olduğuna da değinerek, "Bundan dolayı çok büyük mutluluk yaşıyoruz. Projenin hazırlanması sürecinde ve sonrasında bizlere desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu başta olmak üzere proje ortağım Öğretim Görevlisi Fegan Mutlu ve Trabzon halkına teşekkür ediyorum." dedi.