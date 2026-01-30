Gümüşhane'de Enduro Cross Kulübü Kuruldu - Son Dakika
Kültür Sanat

Gümüşhane'de Enduro Cross Kulübü Kuruldu

Gümüşhane\'de Enduro Cross Kulübü Kuruldu
30.01.2026 10:16
Gümüşhane'de doğa ve motor sporları tutkunları Enduro Cross Kulübü'nü kurarak etkinlikler düzenliyor.

Gümüşhane'de doğa ve motor sporları tutkunları bir araya gelerek Enduro Cross Kulübünü kurdu.

Kulüp Başkanı Faruk Çelik, Gümüşhane'nin dağlık yapısının bu spor için avantaj olduğunu belirterek, her hafta sonu yaklaşık 20 kişiyle farklı bölgelerde sürüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çelik, hobi olarak başladıkları cross motosiklet sürüşlerini daha sonra kulüp adı altında yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kulübü tamamen gönüllülük esasına dayanarak kurduk. Amacımız doğayla iç içe, güvenli ve disiplinli bir şekilde motor sporlarını yapmak. Gümüşhane zaten dağlık bir yapıya sahip. Bu da bizim için hem zorluk hem de büyük bir avantaj. Her hafta sonu farklı bir rotada bir araya gelerek hem sürüş yeteneklerimizi geliştiriyor hem de kentin doğal güzelliklerini keşfediyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gümüşhane'de Enduro Cross Kulübü Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Enduro Cross Kulübü Kuruldu - Son Dakika
