Gümüşhane'de Kalandar Etkinliği Düzenlendi
Gümüşhane'de Kalandar Etkinliği Düzenlendi

13.01.2026 21:18
Kalandar geleneği kapsamında Gümüşhane'de etkinlik yapıldı, yöresel oyunlar sergilendi.

Gümüşhane'de, Karadeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İkisu Tersun Artabel Vadisi Derneği tarafından Gümüşhane Belediyesi Otağ Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, Kalandar adetlerine özgü kostümler giyen vatandaşlar yöresel oyunları sergiledi.

Çeşitli ikramların yapıldığı programda, davul ve zurna eşliğinde horon vuruldu.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, burada yaptığı konuşmada, milleti millet yapan en önemli olguların ortak kültür, tarih, gelecek ve hedefler olduğunu söyledi.

Kalandarın önemine dikkati çeken Başer, "Kalandar şenliği özellikle köylerde, kasabalarda hem çocukları sevindirme hem mutlu etme adına hem de komşuluk ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir geleneğimizdir." dedi.

Dernek Başkanı Cengiz Günday da Kalandar gecesinin yeni yılı karşılamak için yapılan eğlenceli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Vatandaşların Kalandar gecesine özgü kıyafetler giydiğine de işaret eden Günday, Kalandar gecesinde insanların dayanışma içerisinde zaman geçirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

