Gümüşhane'de Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gümüşhane'de Vaşak Görüntülendi

Gümüşhane\'de Vaşak Görüntülendi
04.02.2026 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğütağıl köyünde ağır kış şartları nedeniyle bir vaşak bahçeye kadar indi.

Gümüşhane'de bir evin bahçesinde vaşak görüntülendi. Doğada görülmesinin güç olduğu bilinen ve utangaç tavırlarıyla bilinen vaşak, ağır kış şartları nedeniyle yerleşim yerlerine kadar indi.

Merkeze bağlı Söğütağıl köyünde, doğada görülmesi oldukça güç olan ve utangaç tavırlarıyla bilinen bir vaşak, kışın sert yüzünü göstermesiyle birlikte yerleşim yerlerine kadar indi. Karın beyazlığı üzerinde asil duruşuyla dikkat çeken vaşak, köylüler tarafından hayranlıkla izlendi.

Görenler şaşırttı

Bir evin bahçesine kadar yaklaşan vaşak, çevredeki insanlara aldırış etmeden bir süre karların üzerinde vakit geçirdi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vaşağın sağlıklı olduğu ve çevreyi meraklı gözlerle incelediği görülüyor. Uzmanlar, ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının zaman zaman bu şekilde köylere kadar inebileceğine dikkat çekiyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Hayvanlar, Vaşak, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Vaşak Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

00:08
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 00:32:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.