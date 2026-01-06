Gümüşhane İhracatta Lider! - Son Dakika
Gümüşhane İhracatta Lider!

06.01.2026 17:00
Gümüşhane, 2025'te Doğu Karadeniz'de ihracatını yüzde 36 artırarak en çok yükselen il oldu.

GÜMÜŞHANE (İHA) – Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında 2025 yılında ihracatını en fazla artıran il Gümüşhane olurken, yüzde 36'lık artış bölgenin en dikkat çekici performansı olarak kayıtlara geçti.

2025 yılı ihracat verilerine göre Trabzon, 1 milyar 73 milyon 654 bin dolarlık ihracatla Doğu Karadeniz'de liderliğini korudu. Trabzon'u 203 milyon 577 bin dolar ile Rize, 106 milyon 789 bin dolar ile Gümüşhane ve 74 milyon 889 bin dolar ile Artvin izledi.

İhracat artış oranlarında ise tablo dikkat çekici şekilde değişti. Gümüşhane, yüzde 36'lık artışla Doğu Karadeniz'de ihracatını en çok artıran il olurken, aynı dönemde Trabzon'da ihracat yüzde 21, Rize'de yüzde 15 ve Artvin'de yüzde 6 oranında düşüş gösterdi.

TÜİK verilerine göre ekonomisi Türkiye'nin en küçük illeri arasında yer alan Gümüşhane'de, Gümüşhane ekonomisinin bölge genelindeki düşüşe rağmen ihracatta yakaladığı bu ivme, ilin üretim ve dış ticaret potansiyelini ortaya koyan önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane'deki bu yükselişte madencilik sektörünün etkili olduğunu ifade etti.

"Madencilik ihracatımızın yüzde 99'unu oluşturuyor"

İhracat rakamlarıyla ilgili konuşan Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, "Elimizdeki veriler, Gümüşhane'nin 2025 yılı itibarıyla Karadeniz Bölgesi'nde ihracatını en fazla artıran il olduğunu ortaya koyuyor. 31 Aralık 2025 itibarıyla 106 milyon 789 bin dolarlık ihracata ulaşan ilimiz, 2024–2025 arasında ihracatını yüzde 36 artırarak bölgede bunu başaran tek il oldu. İhracatımızın yaklaşık yüzde 99'u madencilik, kalan kısmı ise orman ürünleri, hububat, bakliyat ile pestil-köme gibi yöresel ürünlerden oluşuyor. Gümüşhane'de çevreye ve insana duyarlı madencilikten taviz verilmeden üretim sürdürülüyor. İş dünyamız; madencilikten gıdaya kadar tüm sektörlerde üretim kapasitesini artırarak, ekonomisi küçük iller arasında yer alan Gümüşhane'de bu ihracat rakamlarını yakalayarak önemli bir başarı hikayesi yazmıştır. Bu başarının mimarı olan özel sektör, üretim, istihdam ve ihracatın lokomotifidir ve ülke ekonomisinin vazgeçilmez gücüdür" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Gümüşhane İhracatta Lider!
