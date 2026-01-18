Gündel, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Gündel, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

18.01.2026 13:22
İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Gündel, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları oyladı.

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gündel, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı karesini seçen Gündel, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını oyladı.

Gündel, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı eserine oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel, emeği geçen foto muhabiri ve muhabirlere teşekkür etti.

AA'nın 'Yılın Kareleri' oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

