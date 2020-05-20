GÜNDEM / 20 Mayıs 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" tanıtım toplantısına ve DEİK Talks programına katılacak.

(Ankara/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Covid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye'de ve Dünyada Savunma Sanayii" konulu STM Think Tech online paneline iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.



(Ankara/10.00/14.30 )



4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi, nisan ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.

(İstanbul/14.00)

ÖZEL HABER

1- Sağlık çalışanları, Kovid-19 ile mücadelede fedakarlıklarıyla anılacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görevli hemşire Mevlüt Değirmen:

"Annem kanser tedavisi görüyor, babam riskli yaş grubunda. Başta onlardan ayrı kalmamı kabullenemediler"

İç hastalıkları uzmanı Dr. Beyza Kurt:

"Yaklaşık 1,5 aydır yurtta kalıyorum. Ailemin ihtiyaçlarını kapıya bırakıp, uzaktan el sallıyorum"

Hemşire Pınar Karaman:

"Ailemiz ikinci planda, önceliğimiz hastalarımız oldu"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

2- "Yeşil Anahtar"dan otellere "ücretsiz iptal süresini uzatın" önerisi

Türkiye'den 97, dünya genelinde 3 bin 200 tesisin dahil olduğu Uluslararası Yeşil Anahtar Programı, Kovid-19'la mücadele sürecinde tesislere, iptal işlemlerinden gelir yönetimine, kampanyalardan gıda yönetimine kadar öneriler içeren liste sundu

Yeşil Anahtar sahibi otellere, ücretsiz iptal sürelerini uzatmaları ve "iade edilemez" şartı olan otel odalarının fiyatlarında iindirim yapılması önerildi

Listede, kapalı veya misafir olmaması durumunda tesislerin sağlık personellerinin hizmetine sunulması önerisi de yer aldı

Otellere, çevre şirketlerle anlaşarak yemek dağıtımı yapabilmeleri ve menülerini kısaltarak israftan kaçınmaları tavsiye edildi

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- Konut kredilerinde maliyet 4'te bir azaldı

Konut kredi faiz oranı son bir yılda 850 baz puan azaldı. 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketici, geçen yıl mayısta aylık 3 bin 839 lira öderken, söz konusu tutar bu senenin aynı döneminde 2 bin 787 liraya düştü

Düşüş sayesinde aylık 1052 lira, toplamda ise 126 bin 221 lira tüketicinin cebinde kaldı

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün:

"Özellikle bu dönemde gayrimenkul satma değil alma zamanı"

"İlerleyen aylarda Türkiye, fırsatlarıyla ve salgına karşı verdiği başarılı çalışma ile yabancılar açısından yine tercih edilen ülke olacak"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa:

"Kamu bankalarının başlattığı faizlerdeki indirim sektöre hareket getirdi"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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