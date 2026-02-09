GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.45)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıldönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenecek "Şanla Şerefle 57. Yıl" programına katılacak.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kısık İçme Suyu Projesi'nde incelemede bulunacak, TARDİP Projesi'nin tanıtımına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Orman Bölge Müdürlüğünün yeni hizmet binası açılış törenine iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ 20. Bölge Müdürlüğünün yeni hizmet binası açılış törenine katılacak.

(Kahramanmaraş/11.30/13.00/14.00/14.45/15.30/16.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını ve ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1428 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 yıl (1694 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kuruluşunun 52. yılı kutlama programına katılacak, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde "İtki Araştırma Merkezi" ve "Enerji Depolama Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin açılışını gerçekleştirecek, TÜGVA Sivas İhtisas Akademi Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Sivas/10.00-15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında Bahçelievler Şehit Mustafa Özer Spor Kompleksi'nde spor malzemeleri dağıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Zecorner Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/17.00/Gaziantep/İstanbul/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası, Sakaryaspor-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla sona erecek.

(Sakarya/20.00)

4- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta ise 25. hafta müsabakaları sona erecek.

5- TFF 3. Lig gruplarında 20. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası, MC Sistem Yurdum-Ortahisar Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/18.00)

