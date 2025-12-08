GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, Orban ile yapacağı ortak basın toplantısının ardından resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

