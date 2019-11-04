TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tokyo'da, Japonya Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeğine katılacak.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)