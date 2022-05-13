Gündüz vakti evden hırsızlık vakası - Son Dakika
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Gündüz vakti evden hırsızlık vakası

13.05.2022 09:01
Gündüz vakti evden hırsızlık vakası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gündüz vakti evden hırsızlık olayının yaşanması mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gündüz vakti evden hırsızlık olayının yaşanması mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Olay, Turan Mahallesi 6. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki iki katlı bir eve giren hırsızlar, evden 5 bin TL nakit para ile ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kapılardan parmak izi aldı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri, olan biteni tedirginlikle izledi.

'Konuttan hırsızlık' vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Gündüz vakti evden hırsızlık vakası
Gündüz vakti evden hırsızlık vakası

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Türk Lirası, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gündüz vakti evden hırsızlık vakası - Son Dakika


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