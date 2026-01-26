Güney Afrika'da Çete Şiddetiyle Mücadele Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Afrika'da Çete Şiddetiyle Mücadele Planı

26.01.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, çete şiddetine karşı orduyu konuşlandırmayı değerlendiriyor.

CAPE TOWN, 26 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa çetelerle bağlantılı suçların devam ettiğine dikkat çekerek, bununla mücadele amacıyla çete şiddetinin yoğun olduğu noktalarda orduyu konuşlandırmayı değerlendiklerini söyledi.

Ülkenin bazı bölgelerinde çetelerle bağlantılı ölüm olaylarında artış yaşanıyor.

Ramaphosa cumartesi günü sabah saatlerinde Afrika Ulusal Kongresi Ulusal İdari Komitesi Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordunun konuşlandırılması çağrısı yapıldı" dedi.

Ramaphosa, "Çete şiddeti, karşı karşıya olduğumuz sorunlardan biri. Bu sorun zihnimizde önemli bir yer teşkil ediyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Western Cape eyaletinin Cape Town kentine bağlı Cape Flats bölgesinde yaşanan çete şiddeti dalgasında en az 26 kişi hayatını kaybetmiş, Philippi East kasabasının Marikana bölgesindeki toplu silahlı saldırıda da 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Çete şiddeti uzun süredir bölgede etkisini sürdürüyor. Polisin verilerine göre 2025'in ilk 9 ayında Cape Flats bölgesinde 2.104 cinayet bildirildi.

Parlamento yetkilisi Ian Cameron'un verdiği bilgilere göre 29 Aralık 2025-11 Ocak 2026 tarihleri arasında bölgede çete bağlantılı 58 cinayet ve 60 cinayete teşebbüs olayı yaşandı.

Kaynak: Xinhua

Güney Afrika, Güvenlik, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Çete Şiddetiyle Mücadele Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:21:06. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da Çete Şiddetiyle Mücadele Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.