Güney Afrika'da Çete Şiddetiyle Mücadele Planı

CAPE TOWN, 26 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa çetelerle bağlantılı suçların devam ettiğine dikkat çekerek, bununla mücadele amacıyla çete şiddetinin yoğun olduğu noktalarda orduyu konuşlandırmayı değerlendiklerini söyledi.

Ülkenin bazı bölgelerinde çetelerle bağlantılı ölüm olaylarında artış yaşanıyor.

Ramaphosa cumartesi günü sabah saatlerinde Afrika Ulusal Kongresi Ulusal İdari Komitesi Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordunun konuşlandırılması çağrısı yapıldı" dedi.

Ramaphosa, "Çete şiddeti, karşı karşıya olduğumuz sorunlardan biri. Bu sorun zihnimizde önemli bir yer teşkil ediyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Western Cape eyaletinin Cape Town kentine bağlı Cape Flats bölgesinde yaşanan çete şiddeti dalgasında en az 26 kişi hayatını kaybetmiş, Philippi East kasabasının Marikana bölgesindeki toplu silahlı saldırıda da 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Çete şiddeti uzun süredir bölgede etkisini sürdürüyor. Polisin verilerine göre 2025'in ilk 9 ayında Cape Flats bölgesinde 2.104 cinayet bildirildi.

Parlamento yetkilisi Ian Cameron'un verdiği bilgilere göre 29 Aralık 2025-11 Ocak 2026 tarihleri arasında bölgede çete bağlantılı 58 cinayet ve 60 cinayete teşebbüs olayı yaşandı.