Güney Kore Başkanı\'ndan Xi\'ye Övgü

Uzak Doğu'da Çin ve Japonya arasındaki siyasi gerginlik devam ederken Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, göreve geldiği Haziran 2025 tarihinden bu yana Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Seul yönetiminin açıklamasına göre Lee, 4 Ocak Pazar günü Çin'i ziyaret edecek ve 4 günlük ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, iki liderin bölgesel barış ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik başlıkları ele alacağını bildirdi. Wi, Seull-Pekin arasındaki stratejik bağların derinleştirilmesinin planlandığını belirterek, ikili ilişkilerin tamamen normalleşmesinin "Kore meseleleri için çığır açıcı bir gelişme olacağını" belirtti.

Lee-Xi arasındaki görüşmede, Çin'in Güney Kore kültür içeriklerine yönelik gayriresmi yasağının da ele alınması bekleniyor. Wi, "Güney Kore ve Çin kısıtlamalar konusunda farklı görüşlere sahip, ancak Kore hükümeti kültürel alışverişi teşvik etme konusunda kademeli olarak uzlaşmayı genişletecek ve çözümler arayacak" dedi.

Lee ise resmi ziyareti öncesinde Çin merkezli CCTV televizyon kanalına röportaj vererek, Çinli lider hakkında övgülerde bulundu. Lee, Çin Devlet Başkanı Xi hakkında, "Onun gerçekten muhteşem ve vizyon sahibi bir lider olduğunu düşünüyorum. Çin'in ekonomik büyümesini ve teknolojik kalkınmasına çok kısa bir zamanda yön verdi. Çevresindeki karmaşık jeopolitik gelişmelere rağmen ülkesini istikrarlı bir şekilde yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Lee, iki ülke arasında ileri teknoloji yapay zeka endüstrisi dahil olmak üzere iş birliği sağlanabilecek birçok alan bulunduğunu belirterek, "İlişkilerimiz için en önemli şey iki tarafın da çıkarına olacak ekonomik iş birliğidir" ifadelerini kullandı.

Güney Kore-Çin ilişkileri

Lee ve Xi Jinping en son Kasım 2025 tarihinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Lee'nin hükümetinin, Çin'in ülkenin en büyük ticaret ortağı olduğunu kabul ettiği ve Pekin yönetimi ile ilişkileri yeniden kurmayı hedeflediği biliniyor. Uzmanlar, bu durumu Washington ve Tokyo yönetimleriyle yakın ilişkiler kuran ve Çin'in Tayvan konusundaki tutumunu eleştiren eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Çin-Güney Kore ilişkilerinde neden olduğu gerginlikten sonra gelen bir değişiklik olarak nitelendiriyor.

Lee, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada Çin ve Japonya arasında gelişen diplomatik tartışmalarda bir taraf almayacağını söylemişti. - SEUL