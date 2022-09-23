Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo liderliğindeki toplantıda alınan karara göre, 26 Eylül'den itibaren 50 veya daha fazla kişinin katıldığı açık hava toplantılarının yanı sıra spor etkinlikleri ve konserlere katılanların maske takmaları gerekmeyecek.

Kaynak: AA

Güney Kore, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.