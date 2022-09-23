Güney Kore'de açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika
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Güney Kore'de açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor

23.09.2022 12:22
Güney Kore'de açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor

Güney Kore'de 26 Eylül'den itibaren açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.

Güney Kore'de 26 Eylül'den itibaren açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo liderliğindeki toplantıda alınan karara göre, 26 Eylül'den itibaren 50 veya daha fazla kişinin katıldığı açık hava toplantılarının yanı sıra spor etkinlikleri ve konserlere katılanların maske takmaları gerekmeyecek.

Han, "İleriye dönük olarak hükümet, uzmanlardan geri bildirim aldıktan sonra düşük risk durumlarındaki Kovid-19 önlemlerini birer birer azaltacak." dedi.

Kapalı alanlardaki zorunluluğun ise devam edeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika

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