Güney Kore'de Bıçaklı Saldırı 'Terör Eylemi' Olarak Sınıflandırıldı

21.01.2026 10:44
Güney Kore hükümeti, Lee Jae Myung'a yapılan bıçaklı saldırıyı resmi olarak terör eylemi ilan etti.

Güney Kore hükümeti, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a 2024'te muhalefet lideri olarak görev yaptığı sırada düzenlenen bıçaklı saldırıyı resmi olarak "terör eylemi" olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok'un başkanlık ettiği Ulusal Terörle Mücadele Komitesi toplantısında, Demokrat Partinin (DP) o dönemki lideri Lee'nin bıçaklanmasının Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör eylemi olduğu sonucuna varıldı.

Güney Kore Başbakanlık Ofisi, 2024'te düzenlenen Lee'ye yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamada bulunarak, hükümetin konuya ilişkin davayla ilgili ek bir soruşturma yürüteceğini ve benzer olayların tekrarlanmasının önlenmesi için seçim kampanyaları sırasında "önemli siyasi kişilerin" korunmasının artırılacağını bildirdi.

Yasanın 2016'da yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez belirli bir olay resmi olarak terör eylemi olarak sınıflandırıldı.

Lee, 2 Ocak 2024'te Busan şehrini ziyaret ettiği sırada 67 yaşındaki bir adam tarafından boynundan bıçaklanmıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Terör, Son Dakika

