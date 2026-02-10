Güney Kore, Kuzey Kore ile Yaptırımları Gözden Geçirebilir

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, 2010 yılından bu yana Kuzey Kore ile sınır ötesi ticareti durduran tek taraflı yaptırımların gözden geçirilebileceğini bildirdi.

Seul merkezli NK News platformunun haberine göre Chung, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye insani yardım kapsamında yaptırım muafiyeti tanıma kararını desteklediklerini belirtti.

BM'nin muafiyet kararını "küçük ama son derece anlamlı bir adım" olarak nitelendiren Chung, bunun ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun yeniden canlanmasına ivme kazandırabileceğini ifade etti.

Chung, Seul yönetimi olarak Güney ve Kuzey Kore arasındaki enerji işbirliği olasılıklarını inceleyebileceklerini ve sınır ötesi ticareti durduran tek taraflı yaptırımları yeniden değerlendirebileceklerini kaydetti.

Bu kapsamda, Seul-Pyongyang ilişkilerini geliştirme çabaları doğrultusunda 2010'da Kuzey Kore'ye karşı yürürlüğe giren ve "24 Mayıs Tedbirleri" olarak bilinen yaptırımların kaldırılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

"5.24 yaptırımları"

Güney Kore donanmasına ait "ROKS Cheonan" korvetine Mart 2010'da Kuzey Kore denizaltısının torpido saldırı sonrası 40'ı aşkın Güney Koreli denizci yaşamını yitirmişti.

Seul hükümeti, saldırı sonrası Kuzey Kore'ye "24 Mayıs Önlemi" olarak adlandırılan ticari yaptırımları başlatmıştı.

"5.24" olarak bilinen yaptırımlar Koreler arası ticareti durdurmuş, Kuzey Kore'ye yeni yatırımları yasaklamış, Kuzey Kore gemilerinin Güney Kore sularına girmesini veya faaliyet göstermesini kısıtlamıştı.

Muafiyet

BM Güvenlik Konseyinde "1718 Yaptırımlar Komitesi'nin" 6 Şubat'ta Kuzey Kore'ye "insani yardımların ulaşması" amacıyla, bu ülkeye yönelik geniş kapsamlı yaptırımlara muafiyet tanıma kararı almıştı.

Karar sayesinde Güney Kore, ABD ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil uluslararası kuruluşlar tarafından 17 insani yardım projesinin Kuzey Kore'de gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

The Korea Herald'a konuşan Seul hükümeti yetkilisi ülkesinin "siyasi koşullardan bağımsız" Kuzey Kore'ye insani yardımın sürmesini sürekli savunduğunu bildirerek "Kuzey Kore'nin bu son karara olumlu yanıt vereceğini umuyoruz." demişti.

Uzmanlar, muafiyet kararının, Seul ve Washington hükümetlerinin, Pyongyang yönetimi ile olası diyalog kurma çabaları kapsamında alındığını savunuyor.