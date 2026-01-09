Güney Marmara'da Fırtına Feribot Seferlerini İptal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Marmara'da Fırtına Feribot Seferlerini İptal Etti

09.01.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuvvetli fırtına nedeniyle Güney Marmara'da birçok feribot seferi iptal edildi.

Güney Marmara'da hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, yarın Güney Marmara Adalar hattında Erdek'ten saat 19.15, Balıklı'dan saat 20.15 ve Marmara'dan saat 21.15 kalkışlı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Pazar günü de Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan saat 06.00 ve Marmara'dan saat 06.45 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise tarifeye uygun olarak yapılacağı belirtildi.

Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada ise yarın saat 08.45'teki Erdek-Marmara-Avşa, saat 13.00'teki Marmara-Avşa-Erdek, saat 14.00'teki Avşa-Erdek, saat 17.00'deki Tekirdağ-Marmara, saat 18.40'taki Marmara-Tekirdağ ve saat 19.20'deki Marmara-Erdek seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Marmara'da Fırtına Feribot Seferlerini İptal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
23:54
Fidan’dan dikkat çeken çıkış: ’’Trump’ın Maduro’ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..’’
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: ''Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..''
23:43
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 00:32:39. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Marmara'da Fırtına Feribot Seferlerini İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.