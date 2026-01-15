Güney Sudan'da 605.062 Mülteci Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Sudan'da 605.062 Mülteci Var

15.01.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Güney Sudan'da 161.400 hane için 605.062 mülteci ve sığınmacı kaydedildiğini açıkladı.

JUBA, 15 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Aralık 2025 itibarıyla Güney Sudan'ın ülke genelindeki 29 bölgede, 161.400 haneye tekabül eden 605.062 mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaptığını duyurdu.

UNHCR tarafından çarşamba günü yayımlanan raporda, söz konusu rakamın 601.814 kayıtlı mülteci ile 3.248 sığınmacıyı kapsadığı belirtildi.

Mülteci nüfusunun 571.071 kişiyle büyük çoğunluğunu Sudanlıların oluşturduğu kaydedilen raporda; bu grubu sırasıyla 14.737 kişiyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 7.795 kişiyle Etiyopya, 6.276 kişiyle Eritre, 2.897 kişiyle Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2.286 kişiyle diğer ülke vatandaşlarının izlediği bildirildi.

BM ajansı, mültecilerin yüzde 49'unun 0-59 yaş arası kadınlardan, yüzde 76'sının ise kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Raporda ayrıca, Eritre ve Etiyopya vatandaşlarının Güney Sudan'daki en kalabalık sığınmacı gruplarını oluşturduğu, bu ülkeleri Burundi, Uganda ve Somali'den gelenlerin takip ettiği aktarıldı.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güney Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan'da 605.062 Mülteci Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:57:03. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Sudan'da 605.062 Mülteci Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.