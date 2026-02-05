Güngören'de Babanın Ölümü: Kızına 15 Yıl Hapis İstemli İddianame - Son Dakika
Güngören'de Babanın Ölümü: Kızına 15 Yıl Hapis İstemli İddianame

05.02.2026 15:25
Güngören'de, babasını öldüren yemek kızı E.D. hakkında 15 yıl hapis talep edildi.

Güngören'de, bir babanın 2 kızı tarafından silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen dava dosyasında olay tarihinde 14 yaşında olan kızına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede E.D. hakkında 15 yıla kadar hapsi istenirken, dava dosyası, 18 yaşından büyük aile üyelerinin yargılandığı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki dosya ile birleştirildi.

Olay, 9 Aralık 2024 tarihinde Güngören Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana gelmişti. Polisi arayan Eylem Dilsiz, eşinin intihar ettiğini söylemiş ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, başından silahla vurulmuş halde yerde yatan Murat Dilsiz'in hayatını kaybettiğini tespit etmiş ve incelemede Dilsiz'in yanında silah da bulunmuştu. Murat Dilsiz'in ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede, anne Eylem Dilsiz ve kızı Rojin Dilsiz hakkında 'üstsoydan birine karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İntihar süsü vermek için silahtan parmak izlerini temizlemişler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca hayatını kaybeden Murat Dilsiz'in 14 yaşındaki kızı E.D.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye de ulaşıldı. İddianamede, Murat Dilsiz 'maktul' kızı E.D. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, E.D.'nin, babasının cenaze işleri için gittiği Diyarbakır'da, kuzeni B.D.'ye babasını silahla öldürdüğünü itiraf edip, silahı maktulün başucuna koyarak intihar süsü verdiği, koymadan önce parmak izlerini ve kanları silme amacıyla bir bezle temizlediği ve bezi camdan aşağı attığı anlatıldı.

Otopsi raporu iddianamede yer aldı

Hayatını kaybeden Murat Dilsiz'e yapılan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Rapora göre, maktulün sağ temporal bölgesinde saçlı deride, sağ kulağın 2 buçuk santim üst hizasında, is bulaşı, yanmamış barut taneleri bulunan ateşli silah mermi çekirdeği yarası bulunduğu, bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. Ayrıca, ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası cilt ve cilt altı bulgularına göre atışın yakın atış mesafesinden meydana getirilmiş olduğu belirtildi. Rapora göre, cesetten 7.65 santim çapında olduğu değerlendirilen, bir adet ateşli silah mermi çekirdeği çıkarıldığı, kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kırığı ile beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği aktarıldı. Öte yandan, suça sürüklenen çocuk E.D.'nin yanı sıra, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 'sanık' sıfatıyla yargılanan Rojin Dilsiz'in (23) ifadeleri de iddianamede yer aldı. Her iki şahısta babalarının ölümleriyle ilgilerinin olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

15 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, E.D. hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' ve 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurma' suçlarından toplamda 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildiği öğrenildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

