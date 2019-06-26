Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
46 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,23
|3,34
|-3,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Arçelik
|19,20
|19,46
|-1,34
|Koza Altın
|53,05
|53,70
|-1,21
|Koç Holding
|17,62
|17,80
|-1,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,92
|3,96
|-1,01
|Trakya Cam
|3,02
|3,05
|-0,98
|Albaraka Türk
|1,15
|1,16
|-0,86
|Ülker Bisküvi
|19,64
|19,78
|-0,71
|Tüpraş
|113,60
|114,40
|-0,70
|Galatasaray Sportif
|1,44
|1,45
|-0,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|1,47
|-0,68
|Türk Traktör
|30,78
|30,98
|-0,65
|Tekfen Holding
|26,58
|26,72
|-0,52
|Ford Otosan
|60,50
|60,80
|-0,49
|Sabancı Holding
|8,22
|8,26
|-0,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|2,42
|-0,41
|Gübre Fabrik.
|2,60
|2,61
|-0,38
|Anadolu Cam
|2,81
|2,82
|-0,35
|Alarko GMYO
|43,46
|43,60
|-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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