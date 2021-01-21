Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 49,90 51,35 -2,82 Aygaz 18,15 18,57 -2,26 Gübre Fabrikaları 69,80 71,10 -1,83 Şişe Cam 7,97 8,10 -1,60 Alkim Kimya 18,76 19,05 -1,52 İskenderun Demir Çelik 11,52 11,68 -1,37 Pınar Süt 27,40 27,74 -1,23 Otokar 384,30 388,30 -1,03 İş Yatırım Menkul Değerler 18,57 18,75 -0,96 Kartonsan 83,00 83,80 -0,95 Bim Mağazalar 74,70 75,40 -0,93 Aksigorta 9,95 10,04 -0,90 Aksa 14,48 14,56 -0,55 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,97 1,98 -0,51 Koç Holding 22,56 22,66 -0,44 Good-Year 9,00 9,04 -0,44 Ford Otosan 165,50 166,20 -0,42 Kardemir (D) 7,31 7,34 -0,41 Şok Marketler 14,40 14,45 -0,35 Çemtaş 17,15 17,21 -0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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