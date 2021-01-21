Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|49,90
|51,35
|-2,82
|Aygaz
|18,15
|18,57
|-2,26
|Gübre Fabrikaları
|69,80
|71,10
|-1,83
|Şişe Cam
|7,97
|8,10
|-1,60
|Alkim Kimya
|18,76
|19,05
|-1,52
|İskenderun Demir Çelik
|11,52
|11,68
|-1,37
|Pınar Süt
|27,40
|27,74
|-1,23
|Otokar
|384,30
|388,30
|-1,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,57
|18,75
|-0,96
|Kartonsan
|83,00
|83,80
|-0,95
|Bim Mağazalar
|74,70
|75,40
|-0,93
|Aksigorta
|9,95
|10,04
|-0,90
|Aksa
|14,48
|14,56
|-0,55
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,97
|1,98
|-0,51
|Koç Holding
|22,56
|22,66
|-0,44
|Good-Year
|9,00
|9,04
|-0,44
|Ford Otosan
|165,50
|166,20
|-0,42
|Kardemir (D)
|7,31
|7,34
|-0,41
|Şok Marketler
|14,40
|14,45
|-0,35
|Çemtaş
|17,15
|17,21
|-0,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi