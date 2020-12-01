Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.043.943.811 Kardemir (D) 633.436.162 Emlak Konut GMYO 519.313.087 Petkim 337.707.208 Şişe Cam 316.100.123 Akbank 297.403.640 Yapı ve Kredi Bankası 269.562.932 Türk Hava Yolları 266.066.670 Eczacıbaşı İlaç 204.178.382 Pegasus 201.910.612 Tüpraş 196.295.544 Vakıflar Bankası 191.979.544 ASELSAN 184.064.438 MLP Sağlık 167.019.693 Turkcell 165.355.258 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 165.160.539 İş Bankası (C) 132.561.725 DO-CO 125.449.935 Bim Mağazalar 124.048.462 Şekerbank 123.671.201 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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