Üye Girişi
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek için yürüyüş düzenlendi

15.11.2021 17:02
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek için yürüyüş düzenlendi

Gürcistan'da ana muhalefet Birleşik Ulusal Hareketi lideri Nika Melia ve destekçileri, tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek için başkent Tiflis'te yürüyüş düzenledi.

Gürcistan'da ana muhalefet Birleşik Ulusal Hareketi lideri Nika Melia ve destekçileri, tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek için başkent Tiflis'te yürüyüş düzenledi.

Birleşik Ulusal Hareketi destekçileri, 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevinde olan Saakaşvili'ye destek için Tiflis'te Avlabari Metrosu önünde toplandı.

Göstericiler buradan yürüyüşe geçerek yaklaşık 3 saat boyunca başkentin çeşitli yollarını trafiğe kapattı.

Yürüyüş sırasında konuşan Melia, Saakaşvili'nin hapishaneye ait bir hastanede tutulmasını kabul etmediklerini ve derhal donanımlı bir hastaneye kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti..

Melia, Saakaşvili uygun bir hastaneye kaldırılmadığı sürece benzer eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

Yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde sona erdi.

Hapishane hastanesinden yapılan açıklamada ise Saakaşvili'ye gereken tedavinin yapıldığı ve uygun ilaçların verildiği, eski cumhurbaşkanının sağlığının tehlikede olmadığı bildirildi.

Saakaşvili 2. duruşmaya da katılamadı

Öte yandan Tiflis Şehir Mahkemesinde, Saakaşvili'nin gözaltına alınmasından bu yana 2. duruşması yapıldı. Hapishaneler Hizmet İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Saaakaşvili'nin güvenlik gerekçesi ile duruşmaya götürülmediği belirtildi.

Saakaşvili ise bugünkü duruşmaya katılmak istediğini avukatlarına iletmişti.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak, bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım 16:43 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:24 "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! 16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi 15:58 Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı 15:45 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı
Mucize kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda fark etti 15:39 Mucize kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda fark etti AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret 14:51 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret

Son Dakika Haberleri
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
16:23 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları
16:19 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
15:48 Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi         
16:42
Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!         
16:31
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı         
16:00
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti         
15:51
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet yerini buldu Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet yerini buldu         
14:39
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti         
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler         
12:40
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 17:06:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement