Gürcistan, Ukrayna'yı desteklemesine rağmen Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmayacak - Son Dakika
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Gürcistan, Ukrayna'yı desteklemesine rağmen Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmayacak

25.02.2022 13:42
Gürcistan, Ukrayna'yı desteklemesine rağmen Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmayacak

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ama milli çıkarlar doğrultusunda Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacaklarını söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ama milli çıkarlar doğrultusunda Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacaklarını söyledi.

Başbakan Garibaşvili, Sovyetler Birliği tarafından Gürcistan'ın işgal edilmesinin 101. yıl dönümüne ilişkin başkent Tiflis'e yakın Tabakhmela'da düzenlenen anma töreninde Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıyı değerlendirdi.

Ukrayna'da yaşananları büyük endişeyle ve çok dikkatli şekilde takip ettiklerini aktaran Garibaşvili, "Ukrayna ve Ukrayna halkıyla dayanışmamı bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Garibaşvili, egemen bir ülkeye askeri müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Biz, Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına siyasi ve insani destek sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki Ukrayna'da olanlar büyük bir trajedidir." şeklinde konuştu.

Savaş ve çatışmaların kabul edilemez olduğunu belirten Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"(Savaşta) Her iki tarafın da kazananı yok çünkü her iki taraf da zarar görecek. Dayanışmamızı yeniden teyit ediyorum ve uluslararası toplumu Ukrayna'daki saldırgan eylemlerin durdurulması için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyorum."

Garibaşvili, Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması konusuna da değinerek, ülkesinin Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin Rus işgalinin altında olduğunu, Gürcistan'ın da 2008'de benzer savaşı gördüğünü söyledi.

Hükümet olarak halkın çıkarları doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Garibaşvili, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra uluslararası ortaklarımızın faaliyetlerini, ekonomik ve mali yaptırımları inceledik. Gürcistan'ın ulusal çıkarları ve halkın çıkarlarını göz önünde bulundurarak mali ve ekonomik yaptırımlara katılmayacağımızı açık ve net belirtmek isterim. Bu, ülkemize ve halkımıza sadece zarar verir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan, Ukrayna'yı desteklemesine rağmen Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmayacak - Son Dakika


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