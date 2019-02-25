Son Dakika Haberleri: Gürsulular Ecdadın İzleriyle Buluşturuluyor

Gürsulular Ecdadın İzleriyle Buluşturuluyor

36 dakika önce

Gürsu Belediyesi, ilçe halkının kültürel yaşamını canlandırmak amacıyla düzenlediği kültür gezileriyle Gürsulular'ı tarihe yolculuk yaptırıyor.

Gürsulular Ecdadın İzleriyle Buluşturuluyor, System.String[]

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde Şehir İçi Kültür Gezileri" kapsamında Gürsulular Bursa'nın tarihiyle buluşturuluyor.

"Hemşehrilerimize kültürel yaşam imkanları sunmak amacıyla birçok kültürel faaliyet gerçekleştiriyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Düzenlediğimiz kültür gezilerinde, hemşehrilerimize Bursamız'ın tarihi dokusunu görme olanağı sunuyoruz. Hemşehrilerimizi, hiç görme fırsatı bulamadıkları tarihi değerlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında, ilçemizin kültür sanat yaşam olanaklarını da zenginleştirmek için çalışıyoruz. Gürsumuz'un önemli ihtiyaçlarından olan kültür merkezi ihtiyacı, temeli atılan Gençlik Merkezimiz ve altyapısını oluşturduğumuz Kültür Merkezimizle giderilmiş olacak" dedi.

"Kültür ve Sanat Şehri Gürsu" sloganıyla, gerçekleştirilen kültür gezileri kapsamında; Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emirsultan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Muradiye Külliyesi'ne geziler yapılmakta. Geziler sırasında katılımcılara ücretsiz öğle yemeği ve çeşitli ikramlar sunulmakta.

Ücretsiz olan gezilere katılmak isteyenlerin Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapması gerekmekte.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:36 Kaynak: Bültenler

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