Guterres: "Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı" - Son Dakika
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Guterres: "Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı"

11.05.2022 14:16
Guterres: "Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişilerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişilerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı." dedi.

Guterres, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'le bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Van der Bellen, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan BM'nin dünya halkları açısından önemine işaret ederek, BM'nin önemli ofislerinden birine Viyana'da ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van der Bellen, ikili görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, savaşın yol açtığı enerji ve gıda krizinin yanı sıra iklim değişikliği, yenilenebilir enerji gibi önemli konuların da ele alındığını söyledi.

Avrupa'da bir savaşın çıkabileceğinin tahayyül edilebilecek bir durum olmadığını ancak Rusya'nın başlattığı savaşla yalnız Avrupa'nın değil bütün dünyanın bu krizden etkilendiğini dile getiren Van der Bellen, Avrupa Birliği (AB) olarak Moskova yönetimine sert yaptırımlarla karşılık verildiğini aktardı.

Guterres de Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji, güvenlik ve gıda ürünleri açısından küresel bir krize yol açtığını belirterek, söz konusu hususları geçen hafta Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette muhataplarıyla konuştuğunu ifade etti.

"Rus ve Ukrayna ürünleri pazarda yerini almalı"

Guterres, Rusya'nın gübre hammaddesi olarak kullanılan ürünleri ve Ukrayna'nın tarım ürünlerinin yeniden küresel pazarda erişebilir olmasının önemine işaret ederek, BM olarak taraflar arasında diyalog kurulması için çalıştıklarını, böylelikle söz konusu gıda maddelerinin yeniden pazarda yer bulması yönünde çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

"Savaş nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalanların sayısı artıyor. Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş, sonlandırılmalı." diye konuşan Guterres, Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel açıdan varoluşsal bir tehdit olarak görülen iklim değişikliğinin göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi.

Guterres, egzoz emisyonunun azaltılması ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasının bütün ülkelerin ortak hedefi olması gerektiğini vurgulayarak, bu doğrultuda yatırımlar ve çalışmaların hızlandırılarak artırılmasının önemine işaret etti.

Basın toplantısının ardından Guterres ve Van der Bellen, Viyana Teknik Üniversitesinde düzenlenen yenilenebilir enerji konulu bir söyleşiye katıldı.

Guterres, daha sonra Başbakan Karl Nehammer ve Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya gelecek.

Guterres: Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı
Guterres: Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı
Guterres: Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı
Guterres: Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı
Guterres: Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guterres: 'Bölgede ciddi acılara yol açan bu anlamsız savaş sonlandırılmalı' - Son Dakika


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