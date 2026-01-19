Guterres'ten ABD'ye Eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirterek, "ABD'nin mevcut politikasına bakıldığında, çok taraflı çözümlerin geçerli olmadığı ve önemli olanın ABD'nin gücünü ve etkisini kullanması yönünde açık bir kanaat görülüyor, bu da zaman zaman uluslararası hukuk normlarının önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BBC Radio 4'te yayımlanan Today programına konuşan Guterres, Washington'ın politikalarına ve BM içindeki dinamiğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üye devletlerin eşitliği ilkesi dahil BM'nin kurucu ilkelerinin tehdit altında olduğunu söyleyen Guterres, büyük güçlerin uluslararası hukuka uyma konusunda isteksiz davrandıklarını dile getirdi.

"BM'nin yaptırım gücü yok, büyük güçlerin daha fazla kaldıraç gücü var." diyen Guterres, bu gücün kalıcı çözümler üretmek yerine geçici sonuçlar için kullanılıp kullanılmadığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

BM Güvenlik Konseyinin mevcut yapısının dünyayı temsil etmediğine ve etkisiz kaldığına dikkati çeken Guterres, daimi üyelerin veto yetkisini ulusal çıkarları doğrultusunda kullandıklarını söyledi.

Guterres, yapının reforme edilmesi, veto yetkilerinin sınırlandırılması ve Konseyin meşruiyetinin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Bazı çevrelerin "hukukun gücü" yerine "gücün hukuku"nu savunduğuna işaret eden Guterres, "Güçlü olanla yüzleşmezsek daha iyi bir dünya kuramayız." görüşünü paylaştı.