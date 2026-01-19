Guterres'ten ABD'ye Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Guterres'ten ABD'ye Eleştiri

19.01.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin çok taraflı çözümleri reddettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirterek, "ABD'nin mevcut politikasına bakıldığında, çok taraflı çözümlerin geçerli olmadığı ve önemli olanın ABD'nin gücünü ve etkisini kullanması yönünde açık bir kanaat görülüyor, bu da zaman zaman uluslararası hukuk normlarının önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BBC Radio 4'te yayımlanan Today programına konuşan Guterres, Washington'ın politikalarına ve BM içindeki dinamiğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üye devletlerin eşitliği ilkesi dahil BM'nin kurucu ilkelerinin tehdit altında olduğunu söyleyen Guterres, büyük güçlerin uluslararası hukuka uyma konusunda isteksiz davrandıklarını dile getirdi.

"BM'nin yaptırım gücü yok, büyük güçlerin daha fazla kaldıraç gücü var." diyen Guterres, bu gücün kalıcı çözümler üretmek yerine geçici sonuçlar için kullanılıp kullanılmadığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

BM Güvenlik Konseyinin mevcut yapısının dünyayı temsil etmediğine ve etkisiz kaldığına dikkati çeken Guterres, daimi üyelerin veto yetkisini ulusal çıkarları doğrultusunda kullandıklarını söyledi.

Guterres, yapının reforme edilmesi, veto yetkilerinin sınırlandırılması ve Konseyin meşruiyetinin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirterek "Gerçekten de ABD'nin mevcut politikasına bakıldığında, çok taraflı çözümlerin geçerli olmadığı ve önemli olanın ABD'nin gücünü ve etkisini kullanması yönünde açık bir kanaat görülüyor, bu da zaman zaman uluslararası hukuk normlarının önüne geçiyor." dedi.

Bazı çevrelerin "hukukun gücü" yerine "gücün hukuku"nu savunduğuna işaret eden Guterres, "Güçlü olanla yüzleşmezsek daha iyi bir dünya kuramayız." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten ABD'ye Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:49:02. #7.11#
SON DAKİKA: Guterres'ten ABD'ye Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.