HAB, Türk Savunma Sanayine Önemli Katkılar Sağlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (HAB) Türk savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesine, teknolojik derinliğine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, HAB'ın havacılık ve uzay sanayisinde planlı sanayileşmeyi, kümelenme yaklaşımını ve KOBİ'leri merkeze alan üretim politikasının en somut ve başarılı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

HAB'ın stratejik altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve güçlü işbirliği kültürüyle Türk savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesine, teknolojik derinliğine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu vizyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi ve tüm paydaşları, yatırımcıları, sanayicileri ve çalışanları gönülden tebrik ediyor, HAB'ın 11. yılını kutluyorum. Geleceğe daha güçlü adımlarla."