15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 410 kaçak cep telefonu yakalandı - Son Dakika

Ali Çağlar TINBEK/ 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine durdurulan araçta, yapılan aramalarda 410 kaçak tuşlu cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 410 kaçak tuşlu cep telefonu bulundu. Araçta bulunan M.R.E. ve Ş.G. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Telefonlar, Bayrampaşa Otogar Polis Merkezi Amirliği'nde sergilendi.