ATATÜRK'ÜN MANİSA'YA GELİŞ YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Manisa'ya gelişinin 96'ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa Garı'nda düzenlenen törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Komando 1'inci Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, ilçe kaymakamları, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, temsili olarak Atatürk'ün Manisa'ya gelişinde kullandığı trenin istasyona yanaşmasıyla birlikte trendeki öğrenciler, inip Türk bayrağını Vali Yaşar Karadeniz'e teslim etti. Vali Karadeniz'in bayrağı öpüp alnına koymasının ardından, Atatürk fotoğraflarının sergilendiği sergi gezildi.

Serginin ardından katılımcıların oluşturduğu kortej Manisa Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Bazı esnaf ve vatandaşlarda işyerlerinin önü ve evlerinin balkonlarından kortej Türk bayrağı sallayıp, alkışlarla destek verdi. Minik öğrenciler de ellerinde Türk bayrakları ile korteji selamladı.

Cumhuriyet Meydanı'na ulaşıldığında buradaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na sırasıyla Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve siyasi partilerin çelenkleri sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören okunan şiir ve halk oyunları gösterisi ile son buldu.