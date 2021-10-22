Üye Girişi
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te "Güle Dönmek" konulu serginin açılışı yapıldı - Son Dakika

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te "Güle Dönmek" konulu serginin açılışı yapıldı

22.10.2021 14:27

Bosna Hersek'te Hazreti Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği kapsamında "Güle Dönmek" konulu serginin açılışı yapıldı.

Bosna Hersek'te Hazreti Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği kapsamında "Güle Dönmek" konulu serginin açılışı yapıldı.

Başkent Saraybosna'daki tarihi bedestende Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Meclisi tarafından açılan sergi, 29 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, serginin 44 eserden oluştuğunu ifade ederek, gülün Hazreti Muhammed'i anlattığını belirtti.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman da gülün birçok sanat dalına ilham kaynağı olduğunu söyleyerek, açılan sergiyle de Hazreti Muhammed'i anlattıklarını ve andıklarını ifade etti.

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus da gülün hem Türkiye hem de Bosna Hersek geleneğinde kullanılan önemli bir sembol olduğuna işaret ederek, "Hazreti Muhammed'e olan sevgi ve saygımızı birçok yönden ifade ediyoruz. Görsel sanatlar da bunlardan biri." dedi.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Güle Dönmek konulu serginin açılışı yapıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Güle Dönmek konulu serginin açılışı yapıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Güle Dönmek konulu serginin açılışı yapıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Güle Dönmek konulu serginin açılışı yapıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Güle Dönmek konulu serginin açılışı yapıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Güle Dönmek konulu serginin açılışı yapıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Güle Dönmek konulu serginin açılışı yapıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Güle Dönmek konulu serginin açılışı yapıldı
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Güle Dönmek konulu serginin açılışı yapıldı

Hz Muhammed, Saraybosna, 29 Ekim, Doğum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te 'Güle Dönmek' konulu serginin açılışı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı 14:53 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Hem adını hem de işini değiştirmiş 14:48 Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Hem adını hem de işini değiştirmiş Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası 14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı 13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor 13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız

Son Dakika Haberleri
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
14:20 Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu         
14:56
Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor         
14:52
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi         
14:40
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin         
13:33
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek         
12:31
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak mı? Bakan Dönmez iddiaları kesin bir dille yalanladı Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak mı? Bakan Dönmez iddiaları kesin bir dille yalanladı         
11:28
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı         
00:31
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 15:00:21. #1.11#
SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te "Güle Dönmek" konulu serginin açılışı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement