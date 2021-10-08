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ASSOS HEPİMİZİN GÖZ BEBEĞİ - Son Dakika

ASSOS HEPİMİZİN GÖZ BEBEĞİ

08.10.2021 18:18
ASSOS HEPİMİZİN GÖZ BEBEĞİ

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köyü sınırları içindeki Assos Antik Liman bölgesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla AFAD tarafından hazırlanan "Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi" çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köyü sınırları içindeki Assos Antik Liman bölgesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla AFAD tarafından hazırlanan "Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi" çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Assos Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı ÇOMÜ Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Caner Bakan'ın da bulunduğu incelemede Vali İlhami AKTAŞ, Assos kazı başkanlığının gözetiminde devam eden "Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi" çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Assos Antik Liman'ın kuzey yönündeki kayalıklarda yağış ve deprem gibi dış etkenlerden dolayı uzun yıllardan beri taşların düştüğünü ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için endişe verici olduğunu ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, "Yetkili kurul ve komisyonlar tarafından onaylanarak başlanan Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi, Assos antik kentinin güneyindeki surların dışında kalan kayalık ve sarp bölgelerde herhangi bir antik kalıntılara ve kültür varlığına zarar verilmeden Assos kazısında görev yapan arkeologların denetiminde yürütülmektedir" dedi.

En kısa sürede bitirilmesi planlanan "Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi" ile ilimizin tarih ve turizm bölgeleri arasında önemli bir yere sahip olan Assos Antik Limanı ve turistik tesislerin daha değerli hale getirilerek marka değeri artırılacak ve kaya düşmesi engellenerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanacaktır.

ASSOS HEPİMİZİN GÖZ BEBEĞİ

Çanakkale Valisi, İlhami Aktaş, Liman, AFAD, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ASSOS HEPİMİZİN GÖZ BEBEĞİ - Son Dakika


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