Üye Girişi
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU - Son Dakika

EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU

22.10.2021 11:51

EDİRNE'de emekli matematik öğretmeni Sema Dürüktaş Sığınç (53), Matematik ve Mühendislik Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu'nun ardından son olarak burslu kazandığı Hukuk Fakültesi'ni de bitirip avukatlığa ilk adımını attı.

EDİRNE'de emekli matematik öğretmeni Sema Dürüktaş Sığınç (53), Matematik ve Mühendislik Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu'nun ardından son olarak burslu kazandığı Hukuk Fakültesi'ni de bitirip avukatlığa ilk adımını attı. Hukuk fakültesini yüksek not ortalamasıyla 3 yılda bitiren Sığınç, Dışarıdakiler beni eleştiriyor, 'yazık değil mi, neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun' diyor ama benim için öyle değil. Ben, çalıştıkça kendimi daha sağlıklı, daha enerjik ve güçlü hissediyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak bunu yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum dedi.

Edirne'de, 1985 yılında girdiği Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden dereceyle mezun olan Sema Dürüktaş Sığınç, yeterlilik sınavına girdi. Erzincan'da öğretmenlik yaparken yeniden sınava giren Sığınç, bu kez de Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni kazandı. Sığınç, 5 yıllık fakülteyi üstten ders alarak 3 yılda bitirdi. Tayin olduğu Edirne Fen Lisesi'nde öğretmenliğe devam ederken matematik bölümünde yüksek lisansını da tamamlayan Sığınç, ardından 2 yıllık Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdi. Sığınç son olarak 4 yıl önce kazandığı Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olarak avukat olmaya hak kazandı.

'ÇALIŞTIKÇA KENDİMİ DAHA SAĞLIKLI, GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM'

Avukatlık yapabilmek için öğretmenlikten emekli olan Sığınç, Edirne Barosu'nda yapılan törenle cüppe giyip, ruhsatını aldı. Bugünlerde kendi bürosunu açmaya hazırlanan Sığınç, başarı hikayesinin çalışmaktan geçtiğini söyledi. 2 çocuk annesi Sığınç, Açıkçası hayatım monotonlaşırsa hep aynı şeyleri yapmak beni bir noktada sıkıyor. Bu sefer moralim bozuk oluyor, sinirli oluyorum ama kendime bir hedef koyduğum zaman, o hedefime ulaşmak için çalışıp çabaladığım zaman aşırı enerjik oluyorum, mutlu oluyorum. Hatta dışarıdakiler beni eleştiriyor, 'yazık değil mi, neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun' diyor ama benim için öyle değil. Ben, çalıştıkça kendimi daha sağlıklı, daha enerjik ve güçlü hissediyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak bunu yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum dedi.

Hukuk Fakültesi okurken derslerin çoğunluğuna gitmeye özen gösterdiğini söyleyen Sığınç, Gidemediğim derslerde gençlerden yardım aldım. Çünkü 30 yılım gençlerle geçtiği için onlarla iyi iletişim kurabiliyorum. Dolayısıyla onlar desteklediler, notlarını paylaştılar. Hocalarımın önerdiği kitapları aldım. Biraz daha az uyudum, çalıştım ve başardım. Zaten hukuk matematiğe de yakın, bunun avantajı oldu diye konuştu.

'İSTEYİNCE ÇOCUKLARINIZA DA İŞİNİZE DE ZAMAN AYIRABİLİYORSUNUZ'

Hem çalışıp hem okurken, çocuklarına da zaman ayırdığını söyleyen Sığınç, Çocuklarım sanırım bana alıştılar. Çünkü hayatımda sadece iş veya annelik olmadı. Hep farklı şekillerde kendime arayışlar yarattım. Hep meşguliyetler oldu. Onlar da sanırım böyle bir anneleri olduğu için çok da yadırgamadılar ama onların da hiçbir şeyini eksik etmedim. Çünkü benim çocuklarım da başarılı. Büyük kızım şu anda kadın doğum uzmanlığında 2 yıllık asistan. Girdiği tüm sınavları iyi derecelerle kazandı. Küçük kızım da aynı şekilde Robert Koleji'nde okuyor, 12'nci sınıfta. O da TEOG'da iki sınavını da eksiksiz yaparak Türkiye birincisi oldu. Yani aslında isteyince çocuklarına da işine de zaman ayırabiliyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum. Televizyon izlemek yerine, gereksiz uğraşlarla zaman öldürmek yerine kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum ifadelerini kullandı.

'ARTIK NOKTAYI KOYUP, AVUKATLIK YAPMAK İSTİYORUM'

Çevresinin bundan sonraki hedefinin Tıp Fakültesi okuması yönünde tavsiyede bulunduğunu dile getiren Sığınç, Arkadaşlarım, öğrencilerim ve kendi çocuklarım 'Bundan sonraki hedefin Tıp Fakültesi olsun' diyorlar ama ben artık noktayı koymak istiyorum çünkü avukatlık mesleği de öğretmenlik mesleği gibi çok kutsal bir meslek. Ben, adaletli, merhametli, dürüst, çalışkan, başarılı, devletine, milletine ve vatanına bağlı iyi bir avukat olmak istiyorum. Avukatlık yolunda da çok çalışıp, çok başarılı olmak istiyorum, bundan sonraki hedefim bu şekilde olacak dedi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU
EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU

Hukuk Fakültesi, matematik, Edirne, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem olayları! 12:01 Son dakika gündem olayları! ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar 11:50 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar
Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi 11:42 Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı 11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var 10:28 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var

Son Dakika Haberleri
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
12:01 Son dakika gündem olayları!
12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı
11:59 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor         
12:09
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş         
11:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 12:16:15. #1.12#
SON DAKİKA: EMEKLİ ÖĞRETMEN 4'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRİP AVUKAT OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement